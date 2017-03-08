هل المرأة مظلومة.. إليك الجواب في هذا الفيديو

انتشار حظيت به فتاة مصرية بعد فيديو تضمن رسالة وجهتها إلى النجمة العالمية #أنجلينا_جولي بعد طلبها الطلاق من براد بيت، ومن بعدها توالت مقاطع المصرية هاجر عبد الله التي تحمل جانباً ساخراً وتتعرض فيها للعلاقات بين الرجل والمرأة وحظيت بمشاهدات عالية وانتشار كبير على فيسبوك.

الناشطة المصرية الساخرة على #فيسبوك هاجر عبد الله ضيفة تفاعلكم مع سارة دندراوي قالت إن ما تتعرض له المرأة أكبر بكثير مما يتعرض له الرجل من الظلم، موضحة أن الرجال يخافون #الزواج أكثر من النساء تحت حجة الماديات رغم وجود نساء كثيرات لا يتطلعن إلى هذا الجانب.