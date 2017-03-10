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بالفيديو.. أسد في أحد شوارع الرياض!

المصدر: دبي - العربية.نت
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#أسد_على_دايري_الرياض ، بهذا الوسم ضج تويتر السعودية في الساعات الماضية من ليل الخميس الجمعة، أما السبب فمذهل حقيقة، إذ تداول #مغردون_سعوديون على تويتر فيديو يظهر أسداً جالساً باطمئنان وهدوء على إحدى الطرق السريعة في العاصمة السعودية #الرياض .
وظهر صوت الشخص الذي صور الفيديو على ما يبدو، يقول متفاجئاً "أسد، أسد أمام جامعة الملك سعود في الرياض".

وحفل تويتر بالتعليقات الساخرة، فقال أحد الظرفاء "لقينا سيمبا الحقيقي" في إشارة إلى فيلم ديزني الشهير Lion King.
في حين قال آخر: الأسد مفجوع.. احس يقول وش جابني هنا".


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