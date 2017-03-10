شاهد شباباً سعوديين يقلدون كرة قدم بلايستيشن ون

لاقى فيديو تقليد لعبة كرة القدم، الإصدار الثالث في #البلاستيشن_ون على أرض الواقع، صدى واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مجموعة من الشباب وكأنهم داخل اللعبة.

صاحب الفكرة ومنتجها عادل الزهراني (٢٢ عاما)، أوضح لـ "العربية.نت" أن كسر التقليد هو ما دفعه لإنتاج شيء جديد يذكّر الجميع بالماضي الجميل، مشيرا إلى أن العمل تم تصويره خلال ٣٥ دقيقه، واستغرق مونتاجه الساعة ونصف الساعة.

وبين الزهراني أن #التصوير تم خلال جلسة واحدة: "فقط أعطيتهم الفكرة وكيفية التنفيذ وكأنهم فعلا داخل اللعبة".

وحول انتشار الفيديو، قال: "توقعت أن ينتشر ولكن ليس إلى هذا الحد الرائع ويشعرني بمدى نجاح الفكرة". مادياً، لم يكلف العمل شيئا، لكن نقص الأدوات المساعدة كان الفيصل في أن يكون أكثر حرفية، نافيا أن يكون الهدف "ماديا"، مذكرا بفيديو #أبوسروال_وفنيله الذي لاقى انتشارا واسعا وقام بعرضه سابقا وظهر في عدد من القنوات الفضائية.