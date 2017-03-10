فيديو.. فرحة هستيرية لسعوديين بعد فوز برشلونة التاريخي

كانت ليلة تاريخية لجماهير ومحبي برشلونة، بعدما فاز الفريق الكتالوني بطريقة درامية على فريق #باريس_سان_جيرمان (6-1) في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل #برشلونة (6-5) بمجموع المباراتين.

وفجر #الهدف الذي سجله سيرجيو روبيرتو في الدقيقة 95 وهو هدف #التأهل ردود فعل هيستيرية لمتابعي الفريق #الكتالوني في كل أنحاء العالم وفي السعودية أيضاً.

وضجت مواقع #التواصل_الاجتماعي بفيديوهات "مجنونة" لردود فعل #الشباب #السعودي وهو يشاهد فريقه المفضل برشلونة يحقق "المعجزة".

وعشق متابعة كرة القدم له طعم ونكهة لا يدركها إلا عشاقها حيث تظهر الفيديوهات لحظات مضحكة ومؤثرة ومجنونة أحياناً فمنهم من قفز فرحاً بالتأهل، وآخر ذهب وعاد ليخلع قميصه فيما قام آخرون بعناق بعضهم تعبيرا عن الفرح وكان الصراخ سيد الموقف، ولا يسعك حتى وإن كنت مشجعا لفريق آخر سوى أن تبتسم وربما تضحك عندما تشاهد جماهير برشلونة ترقص وتغني وتصرخ فرحاً.

وكان فريق برشلونة خاسراً برباعية نظيفة في #مباراة الذهاب ليعتبره البعض خارج #البطولة لكن الفريق الكتالوني فاجأ جماهيره، وعاد في النتيجة وفاز بستة أهداف مقابل هدف ليتأهل لربع النهائي.

وأكد لويس إنريكي، مدرب برشلونة، أن #الفوز المذهل 6-1 على باريس سان جيرمان الذي وضع الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال #أوروبا لكرة القدم، سيبقى في أذهان مشجعيه إلى الأبد.

وتابع قائلاً: "من الصعب العثور على كلمات لشرح ما حدث، هذا سيناريو فيلم رعب ببداية مثيرة وسط أجواء لم أشاهدها من قبل في نو كامب ولم يسبق أن رأيت مثل هذا التوتر مطلقا".