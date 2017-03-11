بعد فوز اتحاد جدة.. شاب "متهور" يدهس مشجعي الفريق

وثق مقطع فيديو اقتحام #سيارة تجمعا لمشجعي #نادي #الاتحاد في حي السبيل بجدة ودهسه لعدد منهم، وذلك في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، فيما ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية تكثف عمليات بحثها للقبض على مالك السيارة.

وأظهر المقطع تجمعا لعدد من #جماهير نادي الاتحاد في أحد شوارع #جدة، احتفالا بفوز فريقهم بكأس #ولي_العهد، قبل أن يفاجأوا بسيارة تقتحم المكان وتدهس عددا منهم، في حين فرّ مالك السيارة من المكان.

وتوج اتحاد جدة بلقب كأس ولي العهد #السعودي للمرة الثامنة في تاريخه أمس الجمعة، بعد فوزه على #النصر 1- صفر في النهائي الذي احتضنه ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وسجل هدف الاتحاد مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" عند الدقيقة 17.