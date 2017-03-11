القصيم.. مشاهير مواقع التواصل يسددون ديون 111 سجيناً

أسهمت رابطة التواصل الاجتماعي بإمارة #القصيم، وبالتعاون مع #لجنة_رعاية_أسر_السجناء والمفرج عنهم (تراحم) في الإفراج عن أكثر من 100 سجين في يوم واحد في قضايا ديون.

وتم الاحتفاء بهذا الإنجاز في حفل حضره حشد من الإعلاميين ورجال الأعمال والدعاة ومشاهير مواقع التواصل وبعض المفرج عنهم.

رجل الأعمال والناشط على مواقع التواصل منصور الرقيبة ضيف تفاعلكم مع سارة دندراوي، قال إن الفكرة بدأت من جلسة "إبريق شاي"، جمعته وبعض الزملاء بحثوا فيها كيفية تفعيل المتابعين الموجودين في حساباتهم بمواقع التواصل. وكانت الفكرة بنشر قصص سجناء عليهم مديونيات، ليتم التفاعل من قبل الشركات من باب الخدمة الاجتماعية.

وقال: "أخذنا الإذن من إمارة المنطقة، ومن ثم تراحم، واشترطنا بالحالات أن يكون السجين لأول مرة يسجن، وكان الهدف 20 إلى 30 سجينا لكن انهالت علينا مبالغ كبيرة حتى استطعنا تسديد ديون 111 سجينا".