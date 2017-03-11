قصة شاب وطفل سعوديين أبهرا مليوني متابع على إنستغرام

"وليد الغابر وقصي الغابر، توأمان في الموهبة التي ظهرت بخفة دمهما التي نشراها في مواقع #التواصل_الاجتماعي ويتابعهما أكثر من مليوني متابع على #إنستغرام.. التقت "العربية.نت" وليد 17 عاما وكان هذا الحوار:

من وليد الغابر وقصي؟

أنا وليد الغابر، أدرس في المرحلة الثانوية، عمري 17 عاما، أتطلع لإنعاش الوسط الفني الكوميدي في العالم العربي، وأن أكون أحد النجوم البارزين في هذا المجال.

أما قصي الغابر لا يزال في مرحلة ما قبل الالتحاق بالروضة، ويبلغ من العمر 5 سنوات، سيشكل قصي معي ثنائيا قويا نطمح لأخذ مكانه مستقبلاً على الساحة الفنية.

من أين كانت البداية؟ وكيف تصاعد نجم وليد وقصي معاً؟

كانت بدايتي من خلال حسابي الخاص في برنامج إنستغرام منذ شهر مارس ٢٠١٥. حققنا هذا التصاعد من خلال مواصلة العمل والتغلب على جميع التحديات المجتمعية التي تواجهنا حتى الآن، أما بالنسبة للوسيلة فهي بالتصوير عبر كاميرا الهاتف الجوال البسيطة.

الدخول في مجال #السوشيال_ميديا كان بالصدفة أم مخططا له؟

لم يكن بالصدفة، كان التحاقي بالسوشيال ميديا بعد تخطيط ودراسة لما سوف أقدمه. والحمد لله حققت حضورا جيدا عبر إنستغرام، وما زلت أتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات.

كيف تم اكتشاف "قصي" ودمجه في عالم الشهرة؟

لم يكن هناك تخطيط مسبق لإشراك "قصي" في المجال الكوميدي، لكن قمت بوضعه معي في أحد الأدوار الكوميدية، وقدمته بكاريكاتير "طاقية وسروال وفنينة"، ولاحظتُ موهبته، حيث حقق نجاحا باهرا في العمل الذي شاركني فيه، ومن هنا كانت الانطلاقة.

كيف تعاملت مع الضغوط والعوائق التي واجهتك في بداية الظهور؟

بالإصرار والعزيمة، هما عاملان أعتبرهما طريقا للنجاح، فمهما كانت العوائق لن تعيقني عن تحقيق أحلامي.

من المساند والداعم لكما؟

الوالدان، وكذلك الأخ القدير صالح محمد الشهري الذي سخر كافة إمكانياته لدعمي في مسيرتي في هذا المجال الذي وقف بجانبي كداعم قوي ولايزال حتى الآن، فله كل الشكر والتقدير.

هل نجاح وليد يُحتم عليه الاستمراية مع قصي؟

غير صحيح، فهذا المجال واسع جداً، يمكن الاستمرار فيه إذا توفرت الرغبة الجادة.

كيف يتم التحضير مع الطفل قصي لتصوير المقاطع الكوميدية؟

قبل بداية تصوير أي مقطع لابد من تهيئة "قصي" تماما. فالكثير من الأعمال تصل مراحل إعداد التصوير والسيناريو إلى أوقات طويلة جدا، أقوم بالتحضير معه عن طريق التسلية والعاطفة.

ما السمات التي يتمتع بها "قصي" عن غيره من أبناء جيله؟

الموهبة، والقدرة على إتقان الأدوار.

رأي والدي "قصي" في مشاركته بمقاطع ودخوله بهذا المجال؟

والدا "قصي" من الداعمين له منذ بداية الأعمال وحتى الآن. من حيث الدعم المعنوي والتحفيز لـ "قصي"، كلما حقق نسبة المشاهدات على أي من مقاطعنا التي نقوم ببثها، قدما له الهدايا واحتفلا به.

لماذا #المجتمع حاضر بقوة في بعض مقاطعك؟

من الضروري محاكاة المجتمع، لأن المجتمع هو الجمهور وهو من يساعدنا على تحقيق النجاح، فلو كانت أفكار الأعمال بعيدة عن عادات المجتمع أعتقد أن الهدف لن يتحقق والرسالة لن تصل.

هل وليد الغابر وقصي في #المنطقة_الجنوبية في #السعودية فقط؟

طبعا لسنا محصورين أو حكرا على منطقة معينة في السعودية، المجال حر ولا ينضوي تحت أي من القيود.

هل سرقت منصات السوشيال ميديا براءة الطفل قصي؟

لا، على العكس تماما، قصي يتمتع بعفويته وبراءته، سواء أمام الشاشة أو في حياته الطبيعية.

كثيرون يعتقدون أنكما أخوان؟

أنا خال قصي، لكني لا أرى العلاقة بيني وبينه كأي خال وابن أخته، أراه أخي وصديقي الذي شاركني الفرح والنجاح.

من أين تستوحي أفكارك؟

من الواقع الذي نعيشه خلال حياتنا اليومية.

ميولكما الرياضية؟

جميع #الأندية_السعودية يجب أن نفتخر بها كونها تمثل رياضتـنـا السعودية خير تمثيل.

أحب لقب على قلب قصي ووليد؟

نجوم السوشيال ميديا.

كيف يوفق وليد بين الدراسة وتصوير المقاطع؟

هناك ترتيبات تفصل ما بين الدراسة والتصوير، فكما يعلم الجميع السناب شات لابد من تحديثه يومياً، وكذلك إنستغرام، كذلك لابد من إطراء فكرة جديدة بطرق كوميدية.

لو أتاحت لكما فرصة المشاركة بعمل فني مع النجوم من ستختار؟

الفنان السعودي #ناصر_القصبي.

ماذا تفضل من منصات التواصل الاجتماعي؟ وأي منها لست نشطا بها؟

أفضل إنستغرام و #سناب شات حاليا، ولست نشطا في #تويتر و #فيسبوك و #يوتيوب.

هل يملك قصي حسابا خاصا فيها؟

لا يملك قصي أي حساب حالياً.

مواقف طريفة مررت بها مع قصي؟

أثناء تصويرنا لمقطع كانت فكرته أن يجمع قصي مبلغا ماليا من مجموعة ريالات، ويريد أن يشتري بها سيارة من نوع لكزس، وبعد انتهاء التصوير، قام قصي بتصديق الموقف وخرج بعيدا عن جو العمل، وذهب ليقدم المبلغ حوالي 5 ريالات لصاحب السيارة حتى يشتريها.

هل من منافس لـ"قصي" في السوشيال ميديا؟

لا أرى أن هناك من يستطيع أن ينافس قصي في الساحة حالياً.

الحدود التي لا ينبغي لوليد تجاوزها في مقاطعه؟

جميع ما يكون مخلا بالأدب أو مسيئا إلى الآخرين.

من واقع من تجربتك، ما الذي ينقص أي ثنائي في عالم الشهرة؟

الدعم فقط.

من قدوتك؟

في الإصرار والنجاح كان القدوة لي منسقي الأستاذ صالح محمد الشهري.

ما الصعوبات التي تواجهها مع قصي؟

ففي البدايات، كنت أجد صعوبة مع قصي في نطق بعض الكلمات، لكن مع تصوير الأعمال في كل مرة تقل الصعوبات وننضج بشكل أكبر.

ما الأهداف التي جمعت وليد وقصي في الكثير من المقاطع؟

هدفنا الوحيد دائماً وأبداً رسم الابتسامة على وجوه الجمهور.

من يتابع قصي في السوشيال ميديا؟

حقيقة لا يتابع السوشيال ميديا، لكنه محب للنجم ناصر القصبي (شخصية سعيدان وعليان).

ما القادم المنتظر لكما؟

بإذن الله من نجاح إلى نجاح، وأن نجد من يحتضن مواهبنا علما بأن ظهور قصي قد دفع الكثير من الأطفال لتقليده وأظهروا مواهبهم في التمثيل. نعد الجمهور من خلال "العربية.نت" أن يشاهدوا في القريب ما يسرهم من أعمال. كما أننا نستقبل أي أفكار أو اقتراحات بصدرٍ رحب.