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موجة تعاطف مع صورة الفنان محمد شرف على سرير المرض

المصدر: العربية.نت
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تداول رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي صورة للفنان المصري محمد شرف على #سرير_المرض في المستشفى، ما أثار موجة من التعاطف مع الفنان الذي طالما قدم للسينما الكثير من الأدوار الكوميدية.

وكان الفنان محمد شرف قد أجرى، الخميس الماضي، جراحة تركيب منظم ثلاثي لتنظيم ضربات القلب، وذلك بمستشفى #القصر_العيني الفرنسي بالقاهرة بعد رحلة علاج بالإسكندرية.

وقال الدكتور #أشرف_زكى #نقيب_الممثلين في تصريحات صحافية، إن الفنان #محمد_شرف حالته مستقرة، وإنه يتابع هو وزملاؤه من أعضاء مجلس النقابة حالة الفنان وتطوراتها لحظة بلحظة.

كلمات دالّة

#التواصل الاجتماعي, #سرير المرض, #القصر العيني, #أشرف زكى, #نقيب الممثلين, #محمد شرف

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