"لا تلمس علمي" يتصدّر مواقع التواصل في موريتانيا

#لا_تلمس_علمي هو الهاشتاغ الأكثر انتشاراً هذه الأيام على صفحات الموريتانيين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للتنديد بقرار البرلمان تغيير علم البلاد وكذلك النشيد الوطني الرسمي.

وكان البرلمان الموريتاني أجاز الأسبوع الماضي إدخال تعديلات دستورية ستشمل علم البلاد، وذلك بإضافة خطين أحمرين إلى العلم الحالي تقديراً لدماء الذين ضحوا في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وكذلك تغيير النشيد الوطني بحيث يكون أكثر حماساً وأكثر شحناً للعاطفة دفاعاً عن الوطن ووحدته.

غير أن هذه التعديلات اصطدمت بمعارضة شعبية من الموريتانيين، معتبرين أنها تمس من هوية الوطن وهي ليست أولوية في البلاد وستؤدي إلى نتائج عكسية على غرار تعميق الصراع بين الأحزاب الموالية للحكومة والأخرى المعارضة لها، كما ستضاعف من الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وقالت مغردة تسمّى منت سيدي جعفر في تدوينة لها "حباً مني للعلم الوطني كنت دائما أمتلك واحداً، خاصة في ذكرى الاستقلال، علمي رمز لوطني وهو علم اختاره بناة الوطن كيف لسلطة مثلكم لا تفكر إلا في المصلحة الشخصية أن تغيّر علمنا، ونشيدنا فخر لنا، لا تلمس علمي ولا تغيّر نشيدي، لا وألف لا لتغييرهم".

وقال مغرد آخر يدعى الطيب الطيب "غير هذا العلم لن أحترمه، وغير نشيدي لن أقف له ولن أحفظه".

في السياق نفسه، قال محمد بونني "على لونه الأخضر ترعرعنا وابتسمنا له في الأعياد والمناسبات الوطنية، وكان حاضرا حضور التنفس في كل التفاصيل التي مررنا بها، وليس من الحكمة تغييره في أجواء غير توافقية ونسفه من ذاكرة الأجيال التي عاشت عليه وعرفته وصار معلما من معالم مواطنتها، إننا هنا لا نقلل من دماء شهدائنا الأبرار، بل نحافظ على الرمز الذي ماتوا من أجل أن يرى النور".