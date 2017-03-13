إندونيسية تتقن الغناء الخليجي والمصري ولا تتحدث العربية

كيكي أماليا.. فنانة إندونيسية لا تتحدث اللغة العربية، لكنها تتقن الغناء باللهجات المختلفة خاصة #الخليجية و #المصرية.

وقد نجحت في جذب الآلاف من المتابعين على حساباتها في #مواقع_التواصل الاجتماعي، حيث تنشر مقاطع تؤدي فيها #أغنيات لفنانين كبار مثل نوال الكويتية، وأحلام وأصالة وفنان العرب محمد عبده، وكذلك كوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفيروز.

برنامج " #تفاعلكم "، تقديم الزميلة #سارة_الدندراوي ، حاور الفنانة الإندونيسية #كيكي_أماليا ، التي قالت إنها لا تتحدث العربية بطلاقة، ولكنها على معرفة بسيطة باللغة، كما أنها لم تعش في #الخليج ، إلا أنها قامت بأكثر من زيارة للدوحة، حيث شاركت في "مهرجان الدوحة"، كما شاركت في أغنية مع الفنانة يارا قبل 7 سنوات.

وبسؤالها عن كيفية حفظها للأغاني العربية والخليجية، قالت إنها تستمع إلى الأغاني عدة مرات وتكررها إلى أن تحفظها، كما أنها تحاول تقليد طريقة غناء المطرب للأغنية وطريقة لفظه للكلمات سواء كان ذلك باللهجة الخليجية أو المصرية.