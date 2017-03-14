بالصور.. احتجاز "بنتلي" اللاعب "كهربا" في جدة

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي #سيارة "البنتلي" المُهداة للمحترف المصري محمود عبدالمنعم " #كهربا "، من عضو شرف فريق #الاتحاد عبدالله شرف الدين، وقد تم احتجازها من قبل إدارة مرور مدينة #جدة .

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة "كهربا" بعد احتجازها، وكان يقودها شخص آخر.

وأهدى عبدالله شرف الدين، لاعب #الزمالك المعار للاتحاد، السيارة بعد هدفه في مرمى #النصر، والذي منح الاتحاد لقب كأس ولي العهد السعودي.

وتمكن شقيق عبدالله شرف الدين من إخراج السيارة "البنتلي" بعد أن أحضر الأوراق الثبوتية اللازمة، مؤكدًا أن السبب في احتجازها هو عدم وجود لوحات لنقل ملكيتها للاعب، وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة.

ويلعب "كهربا" مع #الاتحاد بنظام #الإعارة قادمًا من الزمالك المصري، ويسعى الفريق السعودي لشراء عقده بشكل نهائي.