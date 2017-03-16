لمن هذه الصورة التي يحملها نجل رونالدو؟

نشر لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف نادي #ريال_مدريد الإسباني، صورة تجمعه بطفله، ودعا لإنقاذ حياة الأطفال السوريين.

وعلى صفحته الرسمية بموقع #التواصل_الاجتماعي #فيسبوك، كتب رونالدو، الأربعاء، تعليقاً على صورة تجمعه بنجله جونيور، الذي يحمل صورة طفل سوري اسمه عمر - "اليوم أفكر في أطفال سوريا أمثال عمر الذي يحلم بأن يصبح حلاقاً، أنقذوا أطفال سوريا".

وسبق أن تعهد #رونالدو بمساعدة طفل سوري على الإقامة في #بريطانيا، بعدما قُتل والداه في هجوم انتحاري لتنظيم داعش في العاصمة اللبنانية بيروت، كما رتب نادي ريال مدريد لقاء بين الطفل حيدر مصطفى ورونالدو بعدما علمت إدارة النادي الإسباني أن الطفل الصغير من مشجعيه، حيث التقى رونالدو بالفعل بالطفل حيدر في كانون الأول/ديسمبر 2015.