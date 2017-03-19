شاهد.. كيف استقبل طلاب معلمهم؟

تداول #مغردون على موقع #التواصل_الاجتماعي " #تويتر " #فيديو لمعلم سعودي #سعيد_الأسمري أثناء زيارته لمدرسته التي عمل بها قبل أن ينتقل إلى #مدرسة أخرى.

والتقط زميل #المعلم تلك اللحظات ليرصد تلقائية وعفوية الطلاب لحظة دخول معلمهم السابق للفصل، وكانه أب عاد ليلتقي بأبنائه، فأقبلوا على احتضانه وتقبيله.

وتفاعل المغردون مع تلك اللحظة، وأشادوا بالمعلم الذي حظي بحب #الطلاب.

وغرد ولي أمر في رده على ما شاهده: "يظل المخلصون الأوفياء الشرفاء الرجال بوطننا السعودي كثر أمثال المعلم سعيد الاسمري، لرأسه قبله مني أسوةً بطلابه".