فيديو.. طلب يد خطيبته في الحرم المكي وحذف المقطع!

أقدم مراسل قناة تلفزيونية تركية على طلب يد #خطيبته للزواج بطريقة غريبة في #الحرم_المكي، إذ جثا على ركبته في صحن الطواف بالحرم المكي وقدم لها خاتم #الزواج. وتم تصوير مقطع الفيديو نزولا عند رغبة العروس.

وكان المراسل يوسف أكيون نجل الملحق الإعلامي التركي في #السعودية قدم للفتاة في عام 2012 #خاتم الزواج في الحرم الشريف أمام الكعبة المشرفة إلا أنها قالت له: "عليك أن تجلس على ركبتيك أمامي وإلا رفضت الزواج منك"، ليحقق لها رغبتها في طريقة الزواج بعد مضي خمس سنوات.

ونشر أكيون بثا مباشرا للحظة طلب يد خطيبته في #مواقع_التواصل_الاجتماعي، وقال: "هنا توجد الكعبة المشرفة، وهنا أمهاتنا المباركات، أخجل منهن قليلا ولكنني فكرت أن أقوم بعمل جيد".

وحقق مقطع #الفيديو انتشارا واسعا في مواقع التواصل إلا أنه اضطر لحذفه على الفور بعد موجة #الانتقادات التي طالته في "تويتر" و"فيسبوك"، بسبب طلبه الزواج من خطيبته أمام الكعبة المشرفة.