فيديو.. متسولة تستخدم سيارة فارهة

تداول رواد موقع #التواصل_الاجتماعي " #تويتر " #مقطع_فيديو لصاحب بسطة شاي يكشف عن وجود #متسولة يوميا تقف بجواره، وتجمع ما يقارب 3000 ريال وتغادر بسيارة ذات موديل حديث.

وأظهر المقطع، الذي نشره المواطن الذي يقف بجوار المتسولة، أن هذه السيدة تتحصل من تسولها على آلاف #الريالات يومياً.

وأكد بائع الشاي أن المتسولة ليست #معاقة كما تدعي للمواطنين، وأنها في ختام يومها كمتسولة تركب سيارة جديدة، كما يظهر في نهاية المقطع.

وناشد المواطن، أهل الخير أن يتصدقوا لأناس هم في أشد الاحتياج للصدقة، ويتجنبوا هؤلاء الذين لا يحتاجون للصدقة ويتخذون التسول #مهنة.