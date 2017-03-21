صور.. عراك بالأيدي بين وزير أردني وزعيم نقابي

اشتعلت صفحات الأردنيين على مواقع #التواصل_الاجتماعي بتعليقات ساخرة ومستهجنة من عراك بالأيدي حصل بين وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، ورئيس اتحاد المزارعين عدنان خدام، يوم الثلاثاء.

وبعد دقائق من خبر تداولته مواقع إخبارية أردنية يفيد باندلاع مشاجرة، الثلاثاء، بين #وزير_الزراعة خالد حنيفات، ورئيس اتحاد المزارعين عدنان خدام، لأسباب لم تعرف بعد، استهجن نشطاء أردنيون على موقع #فيسبوك الأفعال التي صدرت منهما، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الوزارة لتوضيح أسباب المشاجرة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من المشاجرة وسط تعليقات طالت الشخصيتين، وأظهرت الصور وجود سيارة #إسعاف، في مؤشر لوجود إصابات وقعت نتيجة المشاجرة.