فيديو طريف لكابتن طائرة يمسح الزجاج بقطعة قماش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ #كابتن طائرة تابعة لـ#الخطوط_السعودية وهو يمسح زجاج الطائرة الأمامي من أثر #العاصفة_الرملية بقطعة قماش، كما يفعل مالكو السيارات عادة، ما أثار سخرية المغردين.

وبيّن الفيديو قائد #الطائرة يطل من إحدى النوافذ ممسكا بقطعة قماش ويمسح بها الزجاج الأمامي من أثر الغبار والأمطار التي تسببت فيها #عاصفة #مدار التي حلّت على معظم مناطق #السعودية أول أمس الأحد.

وعلّق مصور المقطع قائلاً: "راكب ددسن مو طيارة"، في إشارة إلى سيارة "بيك اب".

وتفاعل مغردون مع المقطع بطريقة طريفة، معربين عن استغرابهم من استخدامه قطعة قماش بدلا من المساحات.