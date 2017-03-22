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بالفيديو.. شاب يفتعل حادثا مروريا بسيارته.. والسبب؟

المصدر: أبها - مريم الجابر
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انتشر في #مواقع_التواصل الاجتماعي #فيديو لمواطن #سعودي يفتعل حادثا مروريا لسيارته عن عمد، بهدف الحصول على #تعويض #التأمين الخاص بـ #السيارات.

وانتقد مغردون ما قام به المواطن، واصفين إياه بـ"المستهتر" و"عديم الإحساس بالمسؤولية"، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبة من يتعمد القيام بهكذا أفعال. وطالب آخرون بتعقب صاحب المقطع وإنزال العقوبة به والتي تشمل السجن والتشهير، إضافة لغرامة.

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