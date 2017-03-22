كيف احتفلت مواقع التواصل بـ"يوم الأم"؟

منذ أول أمس والعرب يحتفون بأمهاتهم على #مواقع_التواصل الاجتماعي، فعلى "تويتر"، نشط أكثر من هاشتاغ أبرزها #يوم_الأم_بالعربي الذي وصل إلى قائمة الأعلى تداولاً، في معظم الدول العربية، إضافة إلى MothersDay.

وعلى هذه الهاشتاغات هنّأ كثيرون أمهاتهم بهذا اليوم، فيما انتقد البعض تخصيص يوم واحد للأم، كما نشر كثيرون صوراً لهم جمعتهم بأمهاتهم مرفقين إياها بأجمل العبارات.

الزميلة #سارة_الدندراوي استعرضت الأيام المخصصة للاحتفال بالأم حول العالم، خلال برنامج " #تفاعلكم " على قناة "العربية" مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاحتفال به عربياً يوم 21 مارس كان وراءه الأخوان الصحفيان المصريان علي ومصطفى أمين.

كما أشارت إلى احتفال #دار_الإفتاء_المصرية بيوم الأم، وذلك بإطلاق تصميم خاص على صفحتها بـ"فيسبوك" تحت عنوان "الجنة تحت أقدام الأمهات"، مرفقة بتعليق "من كانت أمه على قيد الحياة فليبرها.. ومن كانت أمه قد توفاها الله فليتصدق لها بصدقة جارية"، كما نشرت تدوينة أكدت فيها عن جواز الاحتفال بيوم الأم.

كما لجأ الكثير من #الفنانين بالاحتفال بأمهاتهم بطرقهم الخاصة، وذلك بإطلاق أغان مخصصة للأم عبر قنواتهم على "يوتيوب".