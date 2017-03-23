شاهد.. ماذا فعلت "مدار" برحلات السعوديين البرية؟

نشر أحد هواة الصحاري أثناء #رحلة #برية "كشته" قاموا بها ما حل بموقعهم جراء وصول "مدار" إليهم، رغم تحذيرات هيئة #الأرصاد من الخروج إلى #البراري في هذه الأيام لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

ويظهر الفيديو الموقع بعد أن دفنت #الرمال أرجاءه، في حين انتقد مغردون ما قام به هؤلاء، واصفين إياهم بالمغامرين في مثل هذه #الأجواء.

كما تداول آخرون، فيديو آخر، لتأثر أحد مناطق السكن البرية من عاصفة "مدار" شهدت تأثر كامل الخيم وخزان #المياه والمعونات الخاصة بهم، وسط دعوات لضرورة متابعة أحوال الطقس من قبل المهتمين والمقيمين في مثل هذه المناطق التي تتأثر بشكل كامل على المكان المحيط بهم.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حذرت في كل من الرياض و #تبوك من تقلبات جوية، داعية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتقليل التنقل عبر الطرق.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة #الرياض، أن المنطقة ستتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية، داعياً الجميع لأخذ الحيطة واتباع الإرشادات اللازمة، والبقاء في المنزل، مشيرا إلى أن تأجيل الرحلات البرية يعد قراراً آمناً لهم ولأسرهم.