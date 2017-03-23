هجوم لندن.. هل تدافع عن هذه المرأة أم تنتقدها؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً محتدماً حول #امرأة#مسلمة ترتدي #حجاباً رصدتها صور وهي تسير أمام ضحية من ضحايا عملية #الدهس التي نفذها مهاجم، الأربعاء، في العاصمة البريطانية #لندن، وقضى فيها 4 قتلى إلى جانب المهاجم، وحوالي 40 جريحا.

وبدت #المرأة في الصور وهي تسير على #رصيف، إلى جوار #ضحية تخضع للعلاج والمساعدة.

وعبرت المرأة على الرصيف ماضية في طريقها، دون أن تلتفت إلى الضحية بجوارها، ولكن لقطة مقربة لها رصدتها في حالة رعب، وكأنها غير قادرة على رؤية المشهد.

وكانت المرأة ترتدي حجابا بني اللون ومعطفا رماديا، وتتحاشى النظر إلى الضحية، بالتركيز على شاشة هاتفها المحمول.

وقال منتقدون على #مواقع_التواصل إن المرأة أظهرت حالة مبالغة من اللامبالاة بالضحية والهجوم.

ولكن آخرون تصدوا للدفاع عنها وأكدوا أنها بدت في حالة #رعب منعتها من محاولة النظر إلى المشهد على يمينها.