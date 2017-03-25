جندي سعودي يقاضي مغرداً مشهوراً.. والسبب؟

أقدم #جندي من منسوبي القوات البرية السعودية على رفع #دعوى #قضائية ضد #مغرد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لنشره صورته واتهامه بتنفيذ #التفجير #الإرهابي الذي وقع بالمدينة المنورة في رمضان الماضي.

وطالب العريف غنام العتيبي بسرعة محاسبة المغرد الذي زج باسمه في الحادثة الإرهابية، خاصة أن تغريدته انتشرت انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى الخروج بتصريح عبر وسائل الإعلام يؤكد فيه أنه لا علاقة له بالحادثة، حسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السبت (25 مارس 2017).

وقال العتيبي: "تقدم والدي بشكوى نيابة عني في وزارة الداخلية في شوال الماضي ضد المغرد الذي نشر صورتي".

وكان المغرد المذكور نشر صورة العتيبي مرتديا زيا رسميا بعد دقائق من تفجير #المدينة_المنورة، زاعما أنه منفذ التفجير الإرهابي، ثم عاد وحذف التغريدة واعتذر عنها، إلا أن والد العريف فيحان العتيبي، طالب عبر مقطع فيديو نشره عقب الحادثة بمحاسبة من نشر صورة ابنه، ما أساء إلى سمعته هو وأهله.