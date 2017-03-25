شاهد معلمين سعوديين ولا أروع.. رقص وغناء وأكل في الصف

في بادرة جديدة وبجهود ذاتية بدأ معلمون سعوديون باستحداث طرق مبتكرة لتعليم الأطفال وترغيبهم بالمادة العلمية التي يدرسونها، بهدف تشجيع الطلاب على التركيز والفهم والتعلم بسرعة. وانتشرت في وقت سابق مقاطع فيديو أظهرت عددا من المعلمين وهم يبتكرون طرقاً جديدة لكسب ود الطالب، ومحاولة جره للتفاعل بشكل أكبر يضمن إيصال الرسالة والأفكار العلمية المطلوب معرفتها.

وتنوعت تلك الطرق بين الترفيه واللعب، ودمجهما بالمعلومة لتصل دون عناء أو ملل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #السعودية مقطع فيديو لـ #معلم_سعودي مسن، يبدع في تعليم الأطفال التنوين في اللغة العربية. وأظهر المقطع المعلم وهو يشرح لطلابه نون التنوين، فيما يردد الأطفال خلفه بطريقة طريفة ومُبدعة.

وفي مقطع آخر، ظهر معلم لمادة الرياضيات وهو يدرس طلابه بطريقة ترفيهية تعتمد على الغناء والإيقاع. وبين الفيديو كيف تحولت مادة الرياضيات لطلاب في المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس المملكة إلى حصة غناء وإيقاع ترفيهي لشرح الدرس.

في حين أظهر فيديو آخر معلما يشجع طلابه على قنص الكلمة التي يقوم بنطقها بمسدس لعبة، وذلك لتشجيع الطلاب على تعلم الكلمات بالتشكيل.