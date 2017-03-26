سطو مسلح وإصابة قائد عربة نقل أموال في الرياض

تداول #مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملية سطو مسلح على عربة نقل أموال تابعة لأحد #البنوك المحلية.

وحسب المعلومات الأولية فإن الحادثة وقعت في حي الرائد في العاصمة #الرياض، خلال توقف #عربة_نقل_الأموال أمام الفرع النسائي للبنك.

ومن الصور المتداولة تبين إصابة حراس #الأمن المكلفين بمرافق العربة بطلقات نارية، وحتى الآن لم يصدر أي بيان توضيحي حول الحادثة أو من البنك الذي تعرض للسطو.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالرياض التحقيقات، اليوم الأحد، حيث استولى الجناة خلال العملية على #مبالغ_مالية كبيرة، وأوضح متحدث شرطة الرياض أن البحث جارٍ عن الأشخاص المتورطين في #حادثة_السطو على عربة نقل الأموال، ولا معلومات أولية حتى الآن.