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بالصور.. كيف رحب العاهل الأردني بزيارة الملك سلمان؟

المصدر: عمان - نادر المناصير
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رحب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقدوم خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى قبيل انعقاد #القمة_العربية على مستوى قادة الدول الـ28.

وكتب الملك عبدالله الثاني على حسابه الخاص في موقع #التواصل_الاجتماعي تويتر: "أرحب اليوم بأخي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين في بيته وبين أهله".

وسيشارك #العاهل_السعودي الأربعاء المقبل في القمة العربية، حيث يبحث الزعماء العرب ملفات ساخنة، لاسيما ملف مكافحة #الإرهاب والنزاعات التي تمر بالمنطقة.

تصوير بندر الجلعود تصوير بندر الجلعود
تصوير بندر الجلعود تصوير بندر الجلعود
تصوير بندر الجلعود تصوير بندر الجلعود
تصوير بندر الجلعود تصوير بندر الجلعود

كلمات دالّة

#الملك سلمان, #القمة العربية, #التواصل الاجتماعي, #العاهل السعودي, #الإرهاب

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