بالصور.. كيف رحب العاهل الأردني بزيارة الملك سلمان؟

رحب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقدوم خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى قبيل انعقاد #القمة_العربية على مستوى قادة الدول الـ28.

وكتب الملك عبدالله الثاني على حسابه الخاص في موقع #التواصل_الاجتماعي تويتر: "أرحب اليوم بأخي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين في بيته وبين أهله".

وسيشارك #العاهل_السعودي الأربعاء المقبل في القمة العربية، حيث يبحث الزعماء العرب ملفات ساخنة، لاسيما ملف مكافحة #الإرهاب والنزاعات التي تمر بالمنطقة.