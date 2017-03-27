لماذا أثارت ابنة جمال عبد الناصر غضب المصريين؟

أثار فيديو مسرب من حفل زفاف أحمد أشرف مروان، حفيد الرئيس المصري الراحل #جمال_عبد_الناصر، ونجل ابنته منى عبد الناصر، غضب المصريين بعد ظهور ابنة الرئيس الأسبق وهي ترقص احتفالاً بابنها.

منى عبد الناصر، الابنة الكبرى للزعيم المصري الراحل، أقامت الحفل في الفيلا الخاص بعائلة مروان بالقطامية شرق #القاهرة بحضور عدد كبير من أصدقاء العائلة، من بينهم الفنانة ليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وسط أجواء من الفرحة، حيث رقصت نجلة عبد الناصر، ولكن الفيديو الخاص بالحفل تسرب لمواقع #التواصل_الاجتماعي وأغضب المصريين الذين يعشقون عبد الناصر وأبناءه، ورأوا أن الفيديو يسيء لأبناء عبد الناصر.

مواقع التواصل انقسمت إلى فريقين: الأول يؤيد حق ابنة عبد الناصر في الاحتفال والرقص فرحاً بابنها، خاصة في غياب الأب أشرف مروان الذي توفي في العام 2007، مؤكدين أن من سرب الفيديو هو المخطئ، ويجب عقابه على ذلك لإساءته وخيانته للثقة التي منحت له بحضور حفل زفاف العائلة، وعدم احترامه لخصوصياتها، خاصة أن ابنة عبد الناصر كانت في منزلها ووسط أصدقائها وفي مناسبة تسعد قلب كل أم، ومن حقها #الرقص والاحتفال، فيما رأى الفريق الثاني أن ابنة عبد الناصر كانت تعلم أن الفيديو يمكن أن يصل لوسائل #الإعلام وكان عليها مراعاة أنها ابنة الزعيم الذي يعشقه المصريون، وأن كل تصرف لها محسوب عليها.

منى تزوجت من رجل الأعمال المصري أشرف مروان الذي قتل في 27 يونيو 2007 إثر إسقاطه من شرفة منزله في #لندن، وشهد حفل الزفاف الذي أقيم في العام 1966 كبار رجال مصر.