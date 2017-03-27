هكذا احتفل طيار أردني بزيارة الملك سلمان

تداول ناشطون على مواقع #التواصل_الاجتماعي صورة لطيار أردني يرحب بخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز بطريقته الخاصة، حيث عبر عنها برسالة ترحيبية دونها من داخل مقصورة القيادة لطائرة سلاح الجو.

وقام الطيار بكتابة رسالة جاء فيها: "أهلًا وسهلًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، والتقط لها صورة وهو في الجو حيث أظهرت في الجانب الآخر طائرة الملك سلمان لحظة دخولها الأراضي الأردنية.

وانتشرت الصورة بين صفحات وتغريدات الناشطين الأردنيين والسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، برزت زيارة #خادم_الحرمين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على صفحات الأردنيين حيث تناقل النشطاء صوراً ومقاطع فيديو للاستقبال الشعبي للعاهل السعودي، بعد الاستقبال الرسمي للملك عبدالله الثاني بن الحسين وعدد من الأمراء والمسؤولين في المملكة.

وكان في استقباله العاهل الأردني، #الملك_عبدالله_الثاني، في #مطار_ماركا_العسكري وعدد من الأمراء والوزراء.