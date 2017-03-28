حادثة طريفة.. وجبة مطعم تذهب لأسرة سعودية لم تطلبها !

الأرزاق مكتوبة وموزعة من السماء، وخير دليلٍ على ذلك، الوجبة التي وصلت إلى #أسرة #سعودية وهي جالسة في منزلها دون أن تطلبها، لتكون من نصيبها.

في التفاصيل، حظيت أسرة سعودية آوت عامل أحد #المطاعم #الشهيرة من المطر الذي هطل بغزارة، وهو يقوم بتوزيع الوجبات على دراجته، وقام بإبلاغ مديره بالعمل بأنه لم يتمكن من إيصال الطلب للجهة المراد تسليمها إياها، فما كان من المدير إلا أن قال له: سلم الوجبة لسكان المنزل الذي أنت فيه عرفاناً للجميل.

هذه الحادثة، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن #الوجبة لم تكتب لمن طلبها فكانت من نصيب العائلة، والبعض علّق أنه رزق، وجاءهم بسبب فعل إنساني بسيط.

وأضاف آخر مازحاً هذه ضريبة الإيواء، الغالبية كانت تشكر الأسرة على فعلها الطيب مع العامل، منادين بأن يكون سلوكا يقتدي به الجميع.