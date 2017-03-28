شاهد.. لقطات جنونية لشاب فوق دراجة نارية في القاهرة

زرع مشهد شاب مصري الرعب في قلوب المارة على كوبري أكتوبر وسط العاصمة المصرية #القاهرة ، حيث وقف على دراجته النارية وهي تسير بسرعة كبيرة وسط ذهول ورعب الجميع.

وفوجئ المارة بالشاب يقف بثبات على مؤخرة دراجته النارية المسرعة وسط الشارع ليلاً، وهو يقودها واقفاً دون أن يصاب بأذى أو يختل توازنه ويسقط، أو تصطدم الدراجة بالرصيف أو بالسيارات المارة، فيما قام سائقو السيارات بتصويره بكاميرات هواتفهم ونشرها على مواقع التواصل.

وفي حين رأى بعض المغردين أن الشاب عرض نفسه وحياة الآخرين للخطر، ويستحق العقاب، قال آخرون إنه اختار توقيتاً ملائماً خالياً من الكثافة المرورية كي يمارس هوايته ويستعرض موهبته دون أن يسبب أي أذى للآخرين .