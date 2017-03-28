صورة مؤثرة من مظاهرات موسكو تجتاح مواقع التواصل

خرج عشرات الآلاف من #المتظاهرين إلى الشوارع في روسيا، الأحد الماضي، في #احتجاجات على مستوى البلاد ضد #الفساد الحكومي، وهو أكبر احتجاج ضد الحكومة تشهده البلاد منذ عدة سنوات.

والصورة اللافتة في الاحتجاجات، والتي انتشرت على مواقع #التواصل_الاجتماعي، هي للمتظاهرة #أولغا_لوزينا في #موسكو، وهي محمولة، في حالة استسلام وذهول، من يديها وقدميها بواسطة عدد من ضباط الشرطة.

وقالت لوزينا، وهي خريجة المعهد الفيزيائي التقني، لموقع "ميدوزا" الروسي، إنها كانت تسير في وسط موسكو مع والدتها وشقيقتها عندما واجهوا حصارا من الشرطة وحشدا من المتظاهرين، نقلا عن مجلة "تايم".

وأكدت اعتقالها مع أختها ووالدتها بعد أن سألوا ضابط شرطة عن أسباب احتجازه لأحد المتظاهرين من الرجال.

وأكدت لوزينا أنها لم تتعرض للاعتقال بطريقة وقحة، ولكنها عانت خلال الاحتجاز، ولم تكن تعرف متى سيُطلق سراحها.

وقدرت جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من 1000 شخص اعتقلوا إجمالا خلال مظاهرات الأحد، في حين قالت الشرطة الروسية إن عدد المعتقلين 500 شخص، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.