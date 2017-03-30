جدل في "تفاعلكم".. سما المصري راقصة أم لا؟

منذ إعلان الفنانة المصرية #سما_المصري ، على حسابها في "انستغرام"، عن استعدادها لتقديم برنامج خلال #شهر_رمضان ، أصبحت مجدداً حديث الناس على مواقع التواصل، والسبب أن البرنامج ديني.

الاستياء من فكرة تقديم سما المصري برنامجاً دينياً وصل إلى علماء أزهريون، حيث طالبوا بوقف البرنامج، مؤكدين أن #الأزهر لن يصمت إزاء ذلك، وقد يتقدم بطلب للسلطات لوقف البرنامج ومحاسبة القناة ومسؤوليها.

وحاول نشطاء على #مواقع_التواصل، تخمين اسم برنامج سما المصري الجديد في قوالب ساخرة.

سما المصري، التي حلت ضيفة على برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة دندراوي، رفضت أن يتم تسميتها بـ"الراقصة"، مشيرة إلى أنها لم تعمل بالرقص مطلقاً، وأنها عضو بنقابة الموسيقيين كـ"مطربة".

كما نفت سما المصري أن يكون هناك أي تهديد ووعيد من الأزهر، مؤكدة أن الأزهر لم يعلق على الأمر، واصفة الأمر بأنه كله "كلام سوشيال ميديا وصحافة.. الأمر كله فكرة.. فكيف لأحد أن يحاكم أحدا على مجرد فكرة؟"

وأوضحت أن #البرنامج الذي عُرض عليها هو برنامج اجتماعي يتناول مشاكل اجتماعية وبالأخص مسألة عقوق الأبناء بالإضافة إلى مشاكل أخرى كثيرة سيتم طرحها داخل الاستوديو، مؤكدة: "أنا مش أكثر من مذيعة".

وبحسب معلوماتها عن البرنامج، حسب ما أخبرتها القناة، فسيتم استضافة علماء في الدين ليتكلموا على تلك المشكلات من منظور ديني، مضيفة: "أنا لا أفقه شيء عشان أتكلم في الدين".

وبسؤالها عن توقعاتها بإمكانية قبول رجال الدين للجلوس والتحدث معها ضمن البرنامج، قالت سما المصري إن المسؤولين عن البرنامج أخبروها أن مسؤوليتهم أن يستضيفوا #الفقهاء وعلماء الأزهر، إلا أنها شككت في أن يأتي أحد علماء الأزهر ليتحاور معها داخل الاستوديو.

وقالت سما المصري إن "الميديا أصبحت تتحكم بشكل كبير في اتخاذ القرارات، وخاصة في المؤسسات.. فإنك تقنعي أحد من علماء الأزهر ليتحدث معي كمذيعة أو حتى كضيفة.. فإن السوشيال ميديا لن تتركه.. سيقال إن الشيخ قعد مع الفنانة أو الفنانة الاستعراضية أو المطربة أو الراقصة"، مشيرة إلى أن الشيخ سيفضل أن يبقى بعيداً عن الأمر.

وكررت سما المصري أن ما ستقدمه ليس برنامجاً دينياً، مضيفة: "أنا لا أصلح أن أقدم برنامجا دينيا.. أنا مجرد محاورة بأدير الحوار..".

وكشفت سما المصري أن القناة قد طلبت منها #ارتداء_الحجاب لكي تستطيع أن تستضيف وتتحدث إلى علماء الأزهر، إلا أنها رفضت وقالت إنها لن ترتدي الحجاب خلال شهر رمضان ثم تزيله بعده، لأن "الناس تعرف أنني لست محجبة".