شاهد سيدة ترفض مساعدة خادمتها وتصور سقوطها من الطابق7

انتشر في مواقع #التواصل_الاجتماعي فيديو لخادمة #إثيوبية في #الكويت لحظة قفزها من #الطابق_السابع وسقوطها على الأرض ونجاتها بأعجوبة، رغم رفض كفيلتها إنقاذها.

ويُظهر الفيديو الخادمة وهي تتعلق بطرف "شرفة" أحد #المنازل في لحظة لا يعرف كيف وصلتها أو لماذا؟.

لكن #صوت كفيلتها كان واضحا في #الفيديو: "مجنونة تعالي". توسلت العاملة لها: "امسكيني امسكيني"، لكن #كفيلتها لم تهتم لها، ولم تفكر في مساعدتها بل أخذت جوالها وصورت المقطع بدون رحمة.

يذكر أن العاملة وقعت في مكان غير #خطر، ما ساعد في امتصاص صدمة #السقوط ونجاتها بأعجوبة.