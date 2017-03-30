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شاهد سيدة ترفض مساعدة خادمتها وتصور سقوطها من الطابق7

المصدر: الرياض - عماد الحكمي
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انتشر في مواقع #التواصل_الاجتماعي فيديو لخادمة #إثيوبية في #الكويت لحظة قفزها من #الطابق_السابع وسقوطها على الأرض ونجاتها بأعجوبة، رغم رفض كفيلتها إنقاذها.

ويُظهر الفيديو الخادمة وهي تتعلق بطرف "شرفة" أحد #المنازل في لحظة لا يعرف كيف وصلتها أو لماذا؟.

لكن #صوت كفيلتها كان واضحا في #الفيديو: "مجنونة تعالي". توسلت العاملة لها: "امسكيني امسكيني"، لكن #كفيلتها لم تهتم لها، ولم تفكر في مساعدتها بل أخذت جوالها وصورت المقطع بدون رحمة.

يذكر أن العاملة وقعت في مكان غير #خطر، ما ساعد في امتصاص صدمة #السقوط ونجاتها بأعجوبة.

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