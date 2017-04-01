بالفيديو.. أمطار الرياض تصل برائحتها إلى "تويتر"

مع بداية إجازة الربيع، شهدت #الرياض أمطاراً غزيرة جعلت منها مادة دسمة لرواد #التواصل_الاجتماعي.

في السياق ذاته، يقام هذه الأيام #مهرجان #ربيع_الرياض الذي أجمع #مغردون انه اسم على مسمى.

وافتتح المهرجان يوم الخميس في نسخته ١٣، وذلك في الموقع الجديد على طريق #الملك_سلمان في تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ويستمر لمدة 10 أيام، والذي يستقبل الزوار يومياً.

ويُتوقع أن تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة في سماء المنطقة الوسطى، وتتهيأ الفرصة لهُطول زخات من #المطر ، تشمل هذه الفرصة كلا من مدينة الرياض إضافة إلى #حائل و #القصيم.

يذكر أن الأجزاء الوسطى والشرقية من #المملكة تتأثر منذ أيام بأحوال جوية غير مستقرة، حيث تكاثرت #السحب_الرعدية وتساقطت #الأمطار في مناطق مختلفة.