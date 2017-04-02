صورتان لسيدتين تثيران إعجاب المصريين.. وهذه تفاصيلهما

أثارت لقطتان لسيدتين عرضتا نفسيهما للخطر والموت المحدق من أجل لقمة العيش إعجاب المصريين.

وأظهرت الصورة الأولى سيدة تجلس فوق مقدمة سيارة متهالكة على الطريق الدائري في #القاهرة ، حملت على سطحها الخضراوات التي تبيعها. وبدت المرأة لا مبالية بالأخطار التي قد تلحق بها، بل بدت هادئة مطمئنة غير مكترثة لاحتمال تعرضها للخطر وحتى الموت.

ويبدو أن السيارة التي تكدست بالركاب، لم يكن للسيدة خيار سوى الجلوس على مقدمتها في مخالفة مرورية صارخة طبعاً، لكنها لم تمنعها من المخاطرة بحياتها لتحمي بضائعها من السقوط.

أما الصورة الثانية فأظهرت سيدة تتعلق بمؤخرة سيارة، تحمل بضاعتها من الخضراوات في محافظة الدقهلية. وكما في الصورة الأولى، لم تجد السيدة على ما يبدو وسيلة أخرى أكثر أماناً لحماية "مصدر" رزقها".



