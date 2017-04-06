حدث في الرياض.. أوصى بدفنه قرب زوجته فلحقها بعد ساعات

حادثة غريبة شهدتها #الرياض تتحدث عن الوفاء والحب الذي جمع #رجلا بزوجته التي دفنها بعد أن وافتها المنية وواراها الثرى الاثنين الماضي في #مقبرة النسيم بالرياض.

هذا الرجل أوصى بعد الانتهاء من #دفن_زوجته أن يوارى الثرى بجانبها إذا ما وافته المنية، لكن يبدو أن لسان الرجل نطق دون أن يعلم أنها ساعاته الأخيرة في الدنيا وأنها #وصيته الأخيرة، حيث #توفي الثلاثاء، ونفذت وصيته بدفنه بجوارها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر #مقبرة_النسيم ، حيث يصف المتحدث الموقف، قائلًا إن الزوج #دفن_بجوار_زوجته ، كما سبق وأوصى وقت دفن زوجته، ‏حيث إن #القبر متاح، وإنه لو كان قُدر له أن يموت لاحقًا لدُفن في القبر المجاور لزوجته شخصٌ آخر، ودُفن هو بعيداً عنها.

ودعا الرجل للزوج والزوجة بالرحمة والمغفرة، مثنياً عليهما، وعلى موقف الزوج الذي أصر أن يكون مع زوجته أثناء حياتهما، وبالقرب منها بعد مماتهما، بعد أن قال له: " #إذا_مت_ادفنوني_جنب_حبيبتي ".