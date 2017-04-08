شاهد.. لماذا ركل محمود كهربا جوال مشجع سعودي؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يرصد لحظة اعتداء اللاعب المصري، محمود عبد المنعم #كهربا المحترف في صفوف نادى #اتحاد_جدة_السعودي، على أحد المشجعين، وضربه بالقدم مساء أمس الجمعة في #مطار_الملك_خالد في #الرياض.

وقال محمود كهربا، في تصريحات لصحف مصرية "لدى نزولي من الحافلة الخاصة بالنادي أمام المطار قام أحد المشجعين بتصويري عبر هاتفه المحمول وبدأ في التطاول على شخصي والنادي، قائلاً، مبروك عليكم المركز الرابع يا (....)".

وأضاف "لا أدري ما سبب تطاول هذا المشجع على شخصي ونادي اتحاد جدة؟"، موضحاً أن تلك الواقعة لن تؤثر بعلاقته الرائعة التي تربطه بجماهير الكرة #السعودية بمختلف انتماءاتها.

وكان كهربا، قد سجل هدفاً في مباراة فريقه أمام النصر، في بطولة #دوري_جميل_السعودي_للمحترفين، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف كل منهما، مساء الجمعة.

وتباينت ردود فعل متداولي تويتر، عن تصرف "كهربا"، إلا أن آخرين أوضحوا أن ما تم تصويره هو رد الفعل وليس الفعل، حيث سبق هذا التصرف قيام المشجع بسب كهربا ونادي الاتحاد.