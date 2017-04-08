لماذا رافقت هذه الفتاة الإبل بجائزة الملك عبدالعزيز؟

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة وهي تركض بجانب منقية والدها أثناء عرضها على #لجنة_التحكيم في #مهرجان_جائزة_الملك_عبدالعزيز للإبل.

وقال والد الفتاة فهد السبيعي لـ"العربية.نت" إنهم أهل إبل نشأة وتربية وقد طلبت ابنته نورة أثناء عرض منقية عمها على لجنة التحكيم أن ترافق الإبل على قدميها، مشيرا أن اللقطة عفوية ولم يتم الترتيب لها.

وأضاف السبيعي أن حب #الإبل جزء من تراثنا وتاريخنا وتعليم أبنائنا هذا الحب سواء البنات أو الشباب أمر لا يمنعه الدين ولا الخلق القويم.

وأوضح أن "نورة" تحركت مع الإبل من حب لها وألفة بينها وبين الإبل: "فنحن دوما مع الإبل منذ أن فتحنا أعيننا على هذه الحياة".

مصور اللقطة فواز العنقودي قال لـ"العربية.نت" إن وجود نورة بين الإبل شدّه وهي تركض معها وخلفها لتعدل مسارها أمام لجنة التحكيم فكانت هذه اللقطة التي يفتخر بها.