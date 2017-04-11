من يساعد هذا الطفل السوري الذي فقد بصره؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لطفل #سوري فقدت إحدى عينيه البصر، ولديه #شظايا قد تفقده البصر تماماً، إذا لم تتم معالجته، حيث أصيب بإحدى عمليات #القصف، وليس لأهله قدرة على علاجه.
وناشد المغردون ضمائر العالم لعلاج هذا الطفل واستقبال عائلته السورية.
ولم ينشر المغردون طريقة الاتصال مع الطفل أو بيانات عنه سوى الفيديو التالي:
طفل #سوري فقد البصر في احدى عينيه ولديه شظايا ستفقده البصر تماماً ولا قدرة لعلاجه في لبنان ولا مكان في دولة اجنبية له حالياً، هل من يساعده؟ pic.twitter.com/wkFwFU4YSY— Emilie Hasrouty (@Emiliehasrouty) ١١ أبريل، ٢٠١٧