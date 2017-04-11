قصة "سعودي قوي وعزازي" ومليون متابع على إنستغرام

"سعودي قوي وعزازي"، ثنائي كوميدي اشتهر بخفة دمه التي فاضت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى أكثر من مليون متابع على إنستغرام.

دخل الملقب بسعودي قوي "حمد الرشيدي"، البالغ من العمر 26 عاماً، والطفل الكوميدي عزازي كليبني، البالغ من العمر 5 سنوات وهما من أبناء المدينة المنورة، عالم الشهرة بالصدفة، وبدافع "الوناسة والطقطقة" كما يقولان.

اشتهر عزازي بمقطع "طقم حريقة" وخفة دمه ورقصاته في بعض المقاطع التي لاقت إعجاب الناس ودعمهم للموهبة الذي اكتشفها الجار الرشيدي و أظهرها لمتابعي التواصل الاجتماعي.

"العربية نت"، التقت "سعودي قوي وعزازي"؛ وكانت الإجابة منهما على أسئلتنا:

-حمد، ما سبب اختيارك للقب سعودي قوي؟

ببساطة لأن الرجل السعودي فعلاً مكافح وقوي والقوة الله سبحانه، وأنا اتحدى الأشخاص العنصريين بذواتهم.

-كيف كانت بداية التعارف مع عزازي؟

الموقف الوحيد الذي جمع بيننا في غاية الطرافة، وهو كسر زجاج السيارة من قبل عزازي واعترافه بعد عرض مبلغ مالي.

-هل كان دخولكما عالم الشهرة صدفة؟

نعم صدفة خالصة، وأجملها اكتشاف عزازي الإنسان البسيط والمحبوب مهما كانت أحواله.

-ما أهم الرسائل التي جمعت سعودي قوي بعزازي؟

محاولة توعية المجتمع بأضرار العنصرية، نعيش كشعب واحد لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى.

-هل وصول عزازي إلى سعودي قوي منحه الشهرة حقاً؟

فعلاً " #عزازي" طفل موهوب ومحبوب ودمه خفيف، ربطنا نجاحنا وسقوطنا معاً.

-ما الأهداف التي وضعها #سعودي_قوي مع عزازي؟

الهدف الأول والأهم تكون الشهرة مصدر رزق لنا، ثانيا محبة الناس تدوم لأنهم بعد الله هما الأساس في الاستمرار والتقدم.

-هل من منافسين لـ "عزازي"؟

عزازي متفرد بشخصيته وطابعه الكوميدي، له جمهوره ولا أعتقد أن أحداً ينافسه.

-هل من أعمال وبرامج قادمة لكما معاً؟

توجد عروض كثيرة ومنها التمثيل لكن لا نفكر حالياً في الارتباط بالأعمال الفنية.

-ما العوائق والانتقادات التي تطال سعودي قوي وعزازي؟

تقبل الناس لنا في البداية أسود والأبيض مع بعض، لكن لله الحمد الكل تقبل الأمر بعد فترة، وأغلب الانتقادات للأسف كانت هي بين الأبيض والأسود في مجتمعنا.

-ما رد فعل والدا عزازي؟

كانت جميلة. هم فخورون بطفلهم لأنه بات نجما كوميديا وطفلا محبوبا لدى الجميع.

-مم تخشى على عزازي؟

المستقبل

-ما خططكم المستقبلية؟

خططنا كثيرة جداً، لكن الطموح يكتمل برؤية عزازي ممثلا كوميديا ناجحا.

هل النجاح مشترك لكما؟

نعم النجاح مشترك وسعودي قوي وعزازي لو تم فصله عن بعضهما البعض سيفشل الاثنان معاً، الواحد منا يكمل الآخر.

-ماذا يشكل "عزازي" بالنسبة لـ "سعودي قوي"؟

الابن، والصديق، والأخ، والأقرب إلى قلبي.

-كيف تصنف نفسك؟

شخصية كسرت "قيود العنصرية" في المجتمع.

-هل يؤمن سعودي قوي بالعين والحسد؟

أؤمن بأن العين حق، لكن الحافظ هو الله.