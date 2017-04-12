بالصور والفكاهة.. عبر المغردون عن #غبار_جدة!

24 ساعة لم يهدأ فيها وسم #غبار_جدة عن تفاعل المغردين الذين تعددت وتنوعت تغريداتهم ونقاشاتهم، فيما تصدرها استعراض تطورات حالة #الطقس وتأثيراته على حالة الطرق، وذلك من خلال نشر الصور والمقاطع التي توثق موجة #الغبار التي ضربت مدينة جدة خلال ساعات النهار الأولى، والتي امتدت إلى أحياء وطرق رئيسية خاصة السريعة منها.

التضرع بالدعاء كان حاضراً بقوة في الوسم، حيث نشر عدد من المغردين دعاء دينياً يقال عند هبوب الرياح، فيما تمنى مغردون آخرون أن تمر العاصفة بسلام، خصوصاً بعد تدني مستوى الرؤية في بعض المناطق، وتنامي تحذيرات الجهات الصحية بتجنُّب التعرُّض المباشر للغبار، وعدم الخروج إلا في حال الضرورة القصوى.

وبطابع فكاهي لم يخلُ من النقد الساخر، تفاعل سكان جدة أيضاً مع الهاشتاغ، حيث علق كثيرون على استثناء موظفي الدولة من قرار الإجازة الاضطرارية التي منحت للمعلمين والطلاب بسبب الغبار، وغرد عمار الحربي، متسائلاً: "هل الغبار سوف يؤثر فقط على صدور المعلمين والطلاب فقط؟، أما الموظفين فصدورهم من فلاتر مثلا". فيما نشر آخرون صورا كاريكاتيرية لصدر المعلم المسكين المتأثر بالغبار، فيما صدر الموظف مزود بفلاتر.

تبادل النكات عبر مقاطع الفيديو والصور والنصوص، كان أحد محتويات الوسم النشط، حيث نشر مغردون نماذج تسخر من الحالة التي عليها بعض النساء والرجال، حيث نشرت صورة لامرأة غطى الغبار عبايتها بعد أن أصرت الذهاب للسوق على موعدها رغم الغبار، فيما طالب مغردون النساء بحملة واسعة لتنظيف البيوت من آثار الغبار، كما تم استغلال صور ومقاطع لمشاهير في مواقف مختلفة وربطها بشكل طريف بحالة الغبار.

كما تعاطف مغردون مع عمال البناء وعمال النظافة الذين ما زالوا يمارسون أعمالهم رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها جدة، وذلك عبر نشر وتداول صورهم مع تعليقات تطالب بمنحهم إجازة عن العمل، حتى انتهاء العاصفة الترابية، مؤكدين أن من أبسط حقوقهم العمالية عدم تحميلهم فوق طاقتهم، خصوصاً أن موجة الغبار قد تؤثر على صحتهم، مما قد يؤثر على إنتاجيتهم.

يذكر أن إدارة تعليم جدة، كانت قد أعلنت تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في كل من جدة ورابغ وخليص بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث توقعت الأرصاد أن تضرب عاصفة ترابية محافظة جدة صباح اليوم، فيما أعلن في وقت سابق اليوم ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف الملاحة البحرية بسبب سرعة الرياح التي تضرب المحافظة من ساعات الصباح، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.