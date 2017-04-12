شبل قطر بكل عفوية: صرت مثقفاً وأطمح للعمل في الداخلية

في لقاء عفوي رسم البسمة على وجوه المشاهدين، قال الطفل القطري الشاعر ناصر بخيت الأبهق الملقب بـ"شبل قطر" في برنامج "تفاعلكم"، على "العربية" جملاً طريفة جعلت كل من تابعه يضحك وقد تكون الزميلة سارة الدندراوي أولهم، حيث كانت كلمات الطفل القطري مثل "صرت مثقفا"، "ويوم كنت عنصري" وأسلوبه الواثق والفكاهي سببا في ذلك.

في اللقاء، أوضح #شبل_قطر أن من يكتب له الأشعار عمه، وهو يحفظ الشعر.

وعما إذا كان يخاف الشهرة، قال: "لا أخاف، لذلك سموني شبل قطر".

وحول طموحاته المستقبلية، أكد أنها تكمن في "أرفع من شهرتي مستقبلاً، وأزيد من شعري، وأعمل في الداخلية".