تعرف على "خليفة أم كلثوم" في المغرب

أم كلثوم المغرب.. لقب حظيت به سيدة في العقد الخامس من عمرها، وذلك بعد تداول عدة مقاطع غنائية لها على #فيسبوك ، أدت فيها أغاني لكوكب الشرق #أم_كلثوم ، فضلا عن #فيروز ، و #أسمهان ، مثيرة اهتماماً واسعاً في الوطن العربي، ومحققة نجومية على #شبكات_التواصل.

السيدة #نادية_شيبوب حلت ضيفة على برنامج #تفاعلكم مع #سارة_دندراوي على شاشة "العربية" مساء الخميس، حيث تحدثت عن عشقها للغناء منذ الصغر، وأنها لم تستطع احتراف الطرب نظراً لأنها أصبحت ربة بيت وأماً لطفلين، إلا أنها أعربت عن تفاؤلها بأن تحقق مستقبلاً ما لم تستطع تحقيقه في الماضي.