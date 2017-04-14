فيديو.. حصان يهاجم تمساحاً في مشهد استثنائي

في مقطع فيديو لا يتكرر، هاجم حصان تمساحاً بدون مبرر بالقرب من غينسفيل بولاية #فلوريدا الأميركية.

وشارك المقطع، الذي يعود للأربعاء الماضي، مستخدم مواقع #التواصل_الاجتماعي ، كريستال بيري، عندما كان مع أصدقائه يقودون سياراتهم، ولاحظوا مجموعة من الخيول ترعى، ورصدوا بجانبها على الأرض تمساحا.

ورغم أن التمساح كان يبعد عدة أمتار عن الخيول إلا أن أحدها بادر واقترب منه وحاول دهسه بحوافره، ثم تراجع للخلف خطوات، وعاد ليشن هجوما آخر أشد عنفاً.

وعندما رد التمساح الهجوم، انتفض الحصان مبتعداً برشاقة. وحدث فض الاشتباك سريعاً بانسحاب التمساح إلى مسافة أبعد.

وأثارت رعونة الحصان وجرأته غير المعتادة إقبال مواقع التواصل على مشاركة الفيديو منذ نشره على موقع #فيسبوك قبل يومين.