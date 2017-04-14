كيف تفاعل السعوديون مع أول حفل أوركسترا في الرياض؟

استضاف #مركز_الملك_فهد_الثقافي بـ #الرياض مساء الخميس، حفل #الأوركسترا_الياباني الأول بقيادة المايسترو، هيروفومي يوشيدا، حيث دشن وزير الثقافة والإعلام، عادل الطريفي، الأسبوع الثقافي الياباني في المملكة، وذلك ضمن برنامج التبادل الثقافي للرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030.

وكان تناغم وتفاعل الجمهور مع العرض لافتاً رغم حداثة تجربة #الجمهور_السعودي مع هذا النوع من #الفنون. وضمت الأوركسترا مجموعة مكونة من العازفين والإيقاعيين يفوق عددهم الـ80 شخصاً بصحبة الجوقة. وعادة ما توصم حفلات الأوركسترا بأنها نخبوية وتخاطب فئة على معرفة تراكمية واطلاع بالموسيقى، إلا أن الجمهور السعودي من الجنسين كان بحجم الحدث المنتظر وبادل الفرقة التصفيق والإعجاب لاسيما بعد اللفتة الجميلة من الفرقة بأداء النشيد الوطني السعودي.

وكعادة الحفلات الفنية في السعودية نالت هذه الحفلة نصيبها من ردود الفعل على #مواقع_التواصل_الاجتماعي ، حيث أكد الإعلامي طلال الأزهري، أنها "ليلة تاريخية" قائلاً: " فيجارو..فيجارو.. فيجارو ذكريات الطفولة تحققت على مسرح الرياض الليلة"، فيما ذكرت المغردة @aljo_oo "أفضل مقطع حبيته في حفل البارحة للباريتون الياباني الدارس في إيطاليا هوميوكي كاتو أداؤه كان جميلاً في لفيقارو لروسيني".