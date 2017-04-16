قصة حب سورية في وسط الحرب.. وهذه نتيجتها

قصة #حب في زمن #الحرب و #الحصار . عنوان لحكاية #رضوان_الهندي و جودي_عَرَش من حي الوعر في #حمص .

رضوان وجودي تعارفا خلال #الثورة كمراسلين وناشطين إعلاميين لتبدأ من هنا قصة حب وصلت بهما إلى الزواج.. العروسان رضوان الهندي وجودي عَرَش ضيفا تفاعلكم مع سارة دندراوي.

عبر سكايب تحدث رضوان عن قصة الحب قائلا إنها كانت كأي اثنين أحبا بعضهما لكن ما ميزها كان "الزمن الذي رافقه الموت والقصف". بدورها، أكدت جودي أنها تعرفت على رضوان منذ سنتين وشكلا شراكة عمل قوية أرادا أن يحولاها إلى علاقة عائلة. وهنا اجتمع القلب والعقل كما تقول.

وحول لقائهما بعضهما البعض، أوضحت: "تطورات عملنا رهيبة جدا. الطقوس والأجواء من حصار وقصف ووجع حقيقي استطاعت تقريبنا من بعض". وأكدت جودي استمرارهما بالتغطية الصحفية للأوضاع: "الموضوع ليس آنياً".

تبقى الإشارة إلى أن الحبيبين سيغادران حي الوعر قريبا لكن أرادا من زفافهما بالوعر إثبات أنهما يستطيعان ككل السوريين تشكيل عائلة صغيرة ترغب بالعيش بسلام.

وفي سؤال أخير للزميلة سارة عن حب كل طرف لشيء ما في الطرف الآخر، رد رضوان دون تردد، باللهجة الحمصية: "عيون جولي". فيما ردت جولي: "جنانو".