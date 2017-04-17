شاهد.. هذه التعابير تعلمها ضابط أميركي من السعوديين!

حل #الضابط_الأميركي جون روز، الذي يتكلم "العربية" بطلاقة ويطمح إلى تعلم #اللهجة_السعودية ضيفا على برنامج #تفاعلكم مع الزميلة سارة الدندراوي على "العربية".

جون انضم مؤخرا إلى البعثة الأميركية في #السعودية، ويعمل ضابطاً في السفارة الأميركية في #الرياض.

تحدث جون قائلاً إنه تعلم اللغة العربية في جامعة جورج تاون في واشنطن للبكالوريوس والماجستير، كما درس #اللغة_العربية في #الأردن : "كان لدي أصحاب فلسطينيون ولبنانيون، لذلك لهجتي منوعة بين الشامي والسعودي".

وعن تفاعل السعوديين مع طلبه، أشار إلى أنهم "شعب منفتح ورائع".

وقال: "هناك أمران أحببتهما في الرياض، أولهما تناول الأكل السعودي التقليدي، وثانيهما أسلوب الطعام من حيث الأكل باليد".

ولعل أجمل التعابير التي تعلمها جون من السعوديين حتى الآن، "اقلط، وتقهوى، وسم طال عمرك، وهلا والله، ويلبى قلبك"، على حد وصفه.