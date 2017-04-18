محمد بن راشد يسأل: وين عقالي؟

انتشرت في #مواقع_التواصل_الاجتماعي صورة عائلية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وابنته الجليلة، مما يشير إلى الوقت الممتع الذي تنفقه العائلة مع بعضها البعض.

وتظهر الصورة الجليلة وهي ترتدي غطاء الرأس الإماراتي التقليدي بدلاً من والدها.

في حين يسأل الوالد محمد بن راشد: وين عقالي؟

وكانت صوراً للشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة #الإمارات حاكم دبي، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء لعبه مع حفيديه.

وأظهرت الصور الشيخ محمد بن راشد، وهو يلعب مع حفيديه ويمازحهما في بيته بتلقائية وعفوية. وقال متداولو الصور إنها تظهر جوانب أخرى من حياة #حاكم_دبي، وتبيّن شخصيته الحقيقية كأب ومربٍ بعيداً عن أروقة السياسة.