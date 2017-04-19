شاهد فنانة يمنية ترسم شعار "العربية".. بالشاي

ربما تكون بعض الحوادث السيئة فيها جانب آخر إيجابي، خاصة حينما يقوم بها الصغار. وهذا ما حصل مع أم مروة محمد، وهي فنانة تشكيلية يمنية موهوبة أعادتها حادثة في المطبخ إلى عالم الفن والرسم بالشاي.

"العربية.نت" التقت أم مروة محمد وكان الحوار التالي.

من هي أم مروة محمد؟

يمنية أتقن فن الرسم على السيراميك باستخدام حبيبات الشاي. من محافظة المحويت، ومقيمة في مدينة #جازان بالسعودية.

متزوجة وأم لأربعة أبناء. لم أكمل دراستي الثانوية، بدأت الرسم منذ الصغر، وتركته لسنوات طويلة لظروف خاصة.

أحب الإبداع في الرسم: أرسم بدخان الشمعة وبالألوان، وأكتب بألوان الطعام، كما أن عندي مهارات كثيرة، والحمد لله، كالخياطة والتصميم والماكياج والنحت والأعمال اليدوية.

قصة الشاي وحادثة المطبخ؟

بدايتي مع الرسم بالشاي كانت قبل رمضان بأسبوعين، وتحديداً حينما قام ابني الصغير بسكب كرتونة الشاي على أرضية المطبخ، لما جيت أنظف لمحت أصابعه مطبوعة في الشاي المنثور عجبني الشكل وجلست أشخبط وطلعت لوحة بديعة.

بدأت النشر من أول يوم رسمت فيه حطيت هذي الرسمة في مجموعة "البيت اليمني" وهي للنساء فقط كدعابة ومزاح، ولاقت إعجاب كثيرين، وهذا ما شجعني على العودة إلى الرسم بشكل عام. كنت أرسم من صغري بس بشكل متقطع، وتركت الرسم حوالي 14 سنة. لما شفت الإعجاب الكبير بأول رسمة رسمت ثانية وثالثة ورابعة، وهكذا كلما كنت أرسم أنزلها في صفحتي وتزداد الإعجابات والثناءات يومياً، وازداد عدد الأصدقاء والمتابعين، وبدأت رسوماتي تنتشر بشكل كبير في المجموعات.

ما قصة اسم "أم مروة"؟

اخترت اسم مروة بنتي الوحيدة بين 3 أولاد من إخوانها لحسابي على مواقع #التواصل_الاجتماعي وصار اسمي الفني الذي انتشر بقوة وعرفت بأم مروة لمدة سنة كاملة، فصعب أغيره، وما كنت متوقعة أني انشهر بهذه السرعة.

هل تنوين استخدام اسمك الحقيقي مستقبلاً؟

لا مانع من ذلك ولا ضرورة حالياً ولنتركها للظروف، ولكني أفضل اسم أم مروة وسأظل متمسكة به.

هل تتلقين دعماً من عائلتك؟

صراحه شجعت نفسي. كانت عندي عزيمة أثبت نفسي وأضع بصمة في حياتي، والشعب اليمني وكل المتابعين من الدول العربية ما قصروا، والفضل لله.

هل شاركت في فعاليات عبر الرسم بالشاي؟

شاركت في الكثير من المعارض هنا في جازان، وكان لهم الفضل الكبير في تشجيعي وخروج موهبتي وصقلها وتطويرها. ورسمت بالشاي لايف أمام الجمهور بحضور شخصيات مهمة.

كما أنني شاركت في الرسم في مجموعة من الأعمال الفنية والأناشيد عن حب الوطن، منها كليب هوايا #اليمن للفنان أمين حاميم، وشيلة حال أهل اليمن المنشد محمد الحرازي، وصرت أتلقى الكثير من الطلبات على الصعيد التجاري وحتى الشخصي.

وأعتزم إقامة معرضي الشخصي قريباً إن شاء الله.

طموحاتك المستقبلية؟

طموحي أوصل للعالمية كأول يمنية ترسم بالشاي، وثالث شخص في العالم.