شاهد لماذا بكى هذا المعتمر حين وصل مطار المدينة المنورة

بدموع الفرح عبر #معتمر_جزائري عن سعادته لحسن الاستقبال، الذي وجده بمطار الأمير #محمد_بن_عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بعدما تم استقباله بالأهازيج التراثية، وتقديم #ماء_زمزم والورد المديني له ولمرافقيه المعتمرين.

وقال المعتمر في #مقطع_فيديو، إنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره لدى وصوله مطار المدينة، وما وجده من حفاوة وحسن استقبال، قبل أن تنهمر دموعه، ليؤكد أنها تكفي للتعبير عما بداخله.

يشار إلى أن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفذ برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" لاستقبال #المعتمرين والحجاج، عبر المنافذ الجوية والبرية في منطقة #المدينة_المنورة.