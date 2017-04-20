أميرة العباس: جواز سفري غير مهم.. ولهذا السبب رفضت ثريا

حققت شهرتها عبر برنامج #يوتيوب ، وواصلت مشوارها في #مواقع_التواصل_الاجتماعي وعبر العمل الإعلامي كـ"مذيعة".. أميرة العباس ترى أن #جمال #الجسد دون أن يقترن بالفكر يكون وبالاً عليه.

ابتسامتها الواثقة كانت سهاماً طالت كل من انتقدها، فاستطاعت أن تكسب أصواتهم بفرض احترامها والإثبات بأنها ليست مجرد فلاش عابر، بل إنسانة صاحبة مبدأ وحضور وهدف قادم تسعى إليه.

بدايةً، لك تجربة إذاعية حدثينا عنها؟

تجربتي في الإذاعة كانت عبر برنامج "كافيين" مع الزميل علاء المنصري في برنامج صباحي يومي ترفيهي لمدة 4 ساعات، ثم حصلت على ترقية بعد 4 أشهر، وانتقلت لبرنامج "عيشها صح" كل يوم من الأحد إلى الخميس من ١١ صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر عبر إذاعة "مكس اف ام"، وهو برنامج اجتماعي ثقافي يناقش قضايا الشارع السعودي، ويستضيف كل شخصية قد تخدم الموضوع وفكرة البرنامج.

خلال فترة وجيزة أصبحتِ من أهم الأسماء الإذاعية في السعودية.. ما السبب؟

أتمنى أنني كنت كذلك فعلاً، أعتقد أنها صورة متكاملة لأي مذيع ناجح تشمل الثقافة والاطلاع والموهبة وانتقاء الفرص المناسبة، ومعرفة ما الذي يبحث عنه الشخص تحديداً وما الذي يجيد منحه وعرضه؟.

هل ترين أن سبب شهرتك هو كونك قادمة من برنامج يوتيوبي؟

أعتقد أن المذيع هو من يستطيع نشر وتسويق نفسه واسمه، إضافة إلى وجوب الانتقائية في الطرح والتواجد، والحيادية وطرح قضايا الناس بألسنتهم كي تلامس قلوبهم، وتحافظ على مصداقيتك، وإجابة عن الشق الثاني نعم بالتأكيد كان لبرنامج "بناتيوب" دور وجزء كبير من شهرتي.

بعد النجاح في الإذاعة، تحلمين أن تكوني مذيعة تلفزيونية؟

قيد التحقيق، وبدأ العد التنازلي لتواجد "أميرة" بمكانها الصحيح.

هل سبق أن حصلت على عروض تلفزيونية؟

نعم لكنني أبحث عما يشبهني وأعتقد أنني اخترته.

أين المكان المثالي الذي تجد أميرة نفسها فيه؟

مكان المذيع الصحيح هو بيئة عمل تفجر ما به من نقاط قوة ومواهب وتضعه في مكان يجد نفسه به، ويظهر للجماهير كما هو دون ارتداء شخصيات أخرى. المكان الصحيح الذي يسمح لك أن تبوح وتبدع وتنجز وتنتج الذي يدعمك عندما تسقط، ويصفق لك عندما تنجح.

شاركتِ في برامج وكان دورك بها تمثيليا ثم أعلنت أنك لا تفضلين خوض تجارب أخرى بالتمثيل؟

لا أحبذ تواجدي كممثلة إلا بحالات معينة، مثلاً أن أمثل داخل برنامجي بدور رئيسي أختاره بعناية، أو أن أظهر ببرامج أصدقائي التي أؤمن بنجاحها ومضمونها.

هل يحتاج المذيع أن يكون متصنعاً خارج عمله؟

لا أعلم ما حقيقة كلمة "متصنع"، لكني أعتقد أنها نسبية من شخص لآخر، العفوية مطلوبة والتلقائية جميلة، لكن لا يجب إظهار كافة حقائق الشخصية وخصوصياتها للجمهور، فيجب دوماً أن يكون للمذيع جزء يخصه وحده.

ظهرت كثير من الفيديوهات لك وأنتِ تلقين الشعر، وتم تركيب مقاطع كوميدية عليها، هل تقبلت الأمر؟

أنا أعشق الشعر، وأقدم ما أنتقيه وألقيه لمتذوقي الشعر ومحبيه فقط، المقاطع أغلبها تضحكني، لكنني لا أحبذ أي مقطع يحتوي على إساءة أو تقليل.

كيف تقيمين مشاهير التواصل الاجتماعي؟

في كل مجال سنجد الصالح والطالح، والشخص يضع نفسه بالمكان الذي يرغب أن يكون به.

في أحيان نجدك تغنين، هل ترين أن صوتك جميل؟

لا أزعم ذلك، لكنني أحب الفن بكل ما يحتويه، وأعتقد أن صوتي به شيء من الجمال ولو كان قليلا،ً لكنني بالتأكيد لن أتجه للغناء كمجال.

خلال مسيرتك وشهرتك، ما المواقف التي واجهتيها وضايقتك؟

تعاطي الرجال مع المذيعة وكأنها مجرد فتاة جميلة، كذلك تساوي شخص يقدم محتوى ثريا بشخص ليس لديه ما يقدمه.

حصلت على جائزة مؤخراً، حدثينا عنها؟

نعم كانت جائزة "أفضل مقدمة برامج يوتيوبية" في مهرجان "الكوميديا الدولي" الذي أقيم بأبها، ولعلها من أسعد اللحظات التي مرت علي.

كيف ترين حال المذيعات في السعودية؟

من أروع ما يكون، وهناك نقلة نوعية حدثت اليوم، هن أكثر انتشاراً وثقافة وتطلعاً. عتبي الوحيد بأن تستوعب أنها ليست وجهاً ولا جسداً، بل هي فكر، الجميع يحترمه ويصفق له.

هل صحيح أن شهرتك في السناب شات أكثر من كونك مذيعة؟

لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أن السناب شات هو امتداد لجمهور الصحافة والإذاعة واليوتيوب.

هل صحيح أنه سبق وتقدم لك شخص ثري ورفضت الزواج به؟

نعم صحيح.

لماذا؟

لعدم وجود توافق فكري بيننا.

ما مواصفات فارس أحلامك؟

لا أؤمن بالمواصفات لأنها تتغير، لكنني أؤمن بالتكافؤ من كل جهاته والتوافق الفكري والانسجام.

هل يهمك كونه غنيا أو فقيرا أو مشهورا أو غير ذلك؟

نعم قد يهمني بعضها، والباقي منها سأتخلى عنه.

يشاع أنك على علاقة حب مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، ما صحة ذلك؟

للأسف كثيرا ما أسمع هذا الكلام، وأكثر ما يضايقني هو تصديق الناس. مجرد تصوير مع أحد المشاهير هو اتهام لي بأنني مرتبطة به أو على علاقة، وهذا غير صحيح أبداً.

هل صحيح أن دخلك من الإعلانات في السناب شات يضاهي راتبك في مجال عملك؟

نعم، صحيح بمراحل كثيرة.

ما جديدك؟

أتابع نجاح روايتي الأولى "وتاهت" وأترجمها حالياً لعدة لغات، كما أني أشارك صوتياً بعدد من الأعمال الرمضانية، وسأشارك بمعرض أبوظبي للكتاب، وسأوقع روايتي هناك، بالإضافة لاستمراري بالعمل على حلقات "بناتيوب" و"عيشها صح".

هل ما زلت بصدد الارتباط؟

أعتقد أنه مشروع مؤجل حتى حين.

حدثينا عن الشخصية الرياضية المشهورة التي كانت ترغب بالارتباط بك؟

حقيقةً، هي ليست شخصية واحدة بل كثير وشخصيات مشهورة جداً.

هل جمالك يضايقك أحياناً؟

لا أبدا فكل فتاة تبحث عن الجمال، فهناك من يدفعن الآلاف حتى يصبحن جميلات. لكن الجمال لا يكفي وحده دون أن يكون صاحبه ذكيا وكاملا فكرياً.

هل الجمال يعتبر ورقة رابحة؟

سوف أكذب لو قلت لا. لكن ليس أن تكون جميلاً ورخيصاً. هنا الورقة تتمزق، ولكن يجب أن تكون جميلا بفكرك قبل شكلك.

كثيراً ما يثار أنك لست سعودية ويتم التطرق لجنسيتك؟

وهل يهم ماذا أكون؟ ما يهم هو ماذا أقدم وكيف قدمت، فعليك بعملي، وليس بجواز سفري.

لديكِ جواز دبلوماسي وجنسية خليجية؟

لا أعلم، ولكن ممكن.

من هو فنانك المفضل؟

للأمانة فناني ومن أحلم بمقابلته وأغني معه هو محمد منير، هذا الفنان يملك كمية إحساس كبيرة.

ومن السعودية؟

بكل تأكيد طلال مداح.

من يعجبك من المذيعين والمذيعات في السعودية؟

رحم الله سعود الدوسري، فهو في كفة وباقي المذيعين في كفة أخرى. لكن أرى أن علي الغفيلي هو خليفته. ياسر العمرو أقوى أداء على الشاشة، وإن كنت ستسألني عن الذكاء، فالمذيعة علا فارس ولجين عمران أذكى المذيعات.

روايتك هل كانت من نسج الخيال أم من الواقع؟

أحداثها واقعية ولكن كانت هناك أحداث من الخيال وقصتها اجتماعية تدور أحداثها في جدة طبعا.

عندما يتم انتقادك ومهاجمتك تتأثرين؟

بكل تأكيد نعم فأنا لست بلوح خشبي لا يتأثر، بل أحيانا أحبط وأبكي، ولكن لدي عائلة تقويني وتعيد توازني، ولكني واثقة تماما بكل ما أعمله وأسعى إليه.

يقال بأنك مثيرة للجدل؟

ليس كثيراً.

ستكونين حاضرة في شاشة قناة تلفزيونية شهيرة؟

قد يكون ذلك صحيحاً.

ما القناة؟

لا أستطيع البوح الآن، ولكن ستكون مفاجأة للجميع.

كيف ترين مجموعة MBC؟

أشهر مجموعة عربية ومن أكبرها، وتضم أفضل مذيعي الوطن العربي.